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    В Киеве столкнулись микроавтобус и легковое авто, есть пострадавшие

    (обновлено: )15
    Согласно информации, столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля Hyundai произошло у станции "Киев Волынский". В результате столкновения есть пострадавшие.
    ДТП в Киеве с участием микроавтобуса и легковушки
    112 Украина

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Киеве у станции "Киев Волынский" произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля Hyundai. В результате столкновения есть пострадавшие. Об этом сообщает "112 Украина".

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    Другие подробности пока неизвестны.

    Ранее сообщалось, что на Левом берегу Киева Honda, BMW и Range Rover устроили ночные гонки, во время которых участники открыли стрельбу по активистам, которые пытались их остановить. Через пару часов Honda на полном ходу врезалась в маршрутку на Братиславской.

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