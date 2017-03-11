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    Под Киевом произошел пожар в жилом доме, погибли два человека - ГСЧС

    (обновлено: )15
    На место ЧП было направлено два пожарных отделения. Возгорание возникло внутри жилого дома. Во время тушения пожара были обнаружены тела двух погибших хозяев квартиры.
    Тушение пожара. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Василькове (Киевская область) в результате пожара в жилом доме погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

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    Согласно сообщению, трагедия произошла в пятницу вечером по улице Лермонтова.

    На место происшествия было направлено два пожарных отделения. По прибытию спасатели установили, что возгорание возникло внутри жилого дома.

    Примерно за полчаса пожар ликвидировали. В результате пожара огнем было уничтожено 1,5 кв. м пола и матрас кровати. К сожалению, не обошлось и без жертв.

    "Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших хозяев квартиры, 1966 и 1973 годов рождения", — подчеркивается в сообщении.

    Сейчас причина возникновения пожара устанавливается соответствующими органами.

    Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине (Деснянский район) произошел пожар на территории оздоровительного комплекса, в результате которого пострадал один человек.

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