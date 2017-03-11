Под Киевом произошел пожар в жилом доме, погибли два человека - ГСЧС

КИЕВ, 11 мар — РИА Новости Украина. В Василькове (Киевская область) в результате пожара в жилом доме погибли двое человек. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

Согласно сообщению, трагедия произошла в пятницу вечером по улице Лермонтова.

На место происшествия было направлено два пожарных отделения. По прибытию спасатели установили, что возгорание возникло внутри жилого дома.

Примерно за полчаса пожар ликвидировали. В результате пожара огнем было уничтожено 1,5 кв. м пола и матрас кровати. К сожалению, не обошлось и без жертв.

"Во время тушения пожара огнеборцы обнаружили тела двух погибших хозяев квартиры, 1966 и 1973 годов рождения", — подчеркивается в сообщении.

Сейчас причина возникновения пожара устанавливается соответствующими органами.

Ранее сообщалось, что в Киеве на Троещине (Деснянский район) произошел пожар на территории оздоровительного комплекса, в результате которого пострадал один человек.