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    Киев

    В среду Крещатик будет закрыт для траспорта - КГГА

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    Согласно сообщению КГГА, 8 марта с 10:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на ул. Крещатик во время подготовки и проведения соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли".
    Вид на Крещатик
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. На центральной улице Киева Крещатике в среду, 8 марта, будет закрыто движение транспорта, сообщили в пресс-службе КГГА.

    Что дарить женщинам на 8 марта. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Что дарить женщинам на 8 марта

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    "8 марта с 10:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на ул. Крещатик во время подготовки и проведения соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли". Мероприятие будет проходить на ул. Крещатик (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)", — говорится в сообщении.

    Напомним, в среду в Украине отмечается Международный женский день (или Международный день борьбы за права женщин и международный мир ООН). Ранее во вторник столичный градоначальник Виталий Кличко поздравлял женщин с праздником весны и дарил на улицах столицы цветы и сладости.

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