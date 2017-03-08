В среду Крещатик будет закрыт для траспорта - КГГА

КИЕВ, 8 мар — РИА Новости Украина. На центральной улице Киева Крещатике в среду, 8 марта, будет закрыто движение транспорта, сообщили в пресс-службе КГГА.

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"8 марта с 10:00 до 20:00 будет запрещено движение транспорта на ул. Крещатик во время подготовки и проведения соревнований по авторалли для женщин "Большое женское ралли". Мероприятие будет проходить на ул. Крещатик (от ул. Прорезной до ул. Богдана Хмельницкого)", — говорится в сообщении.

Напомним, в среду в Украине отмечается Международный женский день (или Международный день борьбы за права женщин и международный мир ООН). Ранее во вторник столичный градоначальник Виталий Кличко поздравлял женщин с праздником весны и дарил на улицах столицы цветы и сладости.