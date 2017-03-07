Памятник Суворову перед Военным лицеем им. Богуна в Киеве планируют снести

КИЕВ, 7 мар — РИА Новости Украина. В Киевском военном лицее имени Ивана Богуна (бывшем Суворовском училище) намерены демонтировать памятник российскому полководцу Александру Суворову, который установлен перед центральным входом в учреждение.

На данный момент памятник уже закрыт баннером-декорацией с изображением Ивана Богуна, сообщают "Вести".

"Мы готовимся перенести памятник на задний двор", — цитирует издание представителя администрации лицея.

Комментировать, была ли эта инициатива выдвинута руководством лицея, курсантами или ведомственным министерством, в администрация отказалась.

Как сообщалось, на прошлой неделе Киевский городской совет переименовал Музей русского искусства в Киевскую картинную галерею.