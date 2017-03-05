Под Киевом в результате пожара в жилом доме эвакуировали 70 человек

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Софиевской Борщаговке Киевской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Разведкой установлено, что возгорание возникло в лестничной клетке с 1 по 5 этаж многоквартирного жилого дома, в результате чего произошло задымление лестничной клетки и коридоров всего подъезда. С помощью звена ГДЗС (газодымозащитная служба — Ред.) спасатели эвакуировали 70 жителей квартир дома. Огнем уничтожено электросеть лестничной клетки жилого дома", — сказано в сообщении.

Причина пожара пока не установлена.

Ранее сообщалось, что в центре Львова на проспекте Свободы произошел пожар в ресторане. Горел ресторан "Вежа Крамарів", однако возгорание первоначально случилось в соседнем ресторане "Княжий келих".