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    Под Киевом в результате пожара в жилом доме эвакуировали 70 человек

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    Согласно информации, возгорание возникло в лестничной клетке с 1 по 5 этаж многоквартирного жилого дома. Спасатели эвакуировали семьдесят жителей квартир дома.
    Под Киевом в результате пожара в жилом доме эвакуировали 70 человек
    Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Софиевской Борщаговке Киевской области произошел пожар в многоквартирном жилом доме. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "Разведкой установлено, что возгорание возникло в лестничной клетке с 1 по 5 этаж многоквартирного жилого дома, в результате чего произошло задымление лестничной клетки и коридоров всего подъезда. С помощью звена ГДЗС (газодымозащитная служба — Ред.) спасатели эвакуировали 70 жителей квартир дома. Огнем уничтожено электросеть лестничной клетки жилого дома", — сказано в сообщении.

    Причина пожара пока не установлена.

    Ранее сообщалось, что в центре Львова на проспекте Свободы произошел пожар в ресторане. Горел ресторан "Вежа Крамарів", однако возгорание первоначально случилось в соседнем ресторане "Княжий келих".

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