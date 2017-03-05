В Киеве в воскресенье дорожники будут ремонтировать Одесский путепровод

КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в течение воскресенья дорожники будут проводить работы по обустройству покрытия проезжей части Одесского путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

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В субботу проводились работы по устройству нижнего слоя, а в воскресенье, 5 марта, покроют путепровод верхним слоем асфальтобетонного покрытия.

"Учитывая интенсивность движения автотранспорта на путепроводе и с целью увеличения срока эксплуатации покрытия, верхний слой будет обустроен из улучшенного материала — щебеночно-мастичного асфальтобетона", — говорится в сообщении.

Большой Киев Ремонт Одесского путепровода в Киеве

Ранее сообщалось, что часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль, обвалилась в одном из центральных районов Киева.