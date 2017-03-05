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    В Киеве в воскресенье дорожники будут ремонтировать Одесский путепровод

    Тема:

    Обрушение автомобильного моста в Киеве (37)

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    По информации коммунальной корпорации "Киевавтодор", с целью увеличения срока эксплуатации покрытия Одесского путепровода, верхний слой будет обустроен из улучшенного материала - щебеночно-мастичного асфальтобетона.
    Ремонт Одесского путепровода в Киеве
    Большой Киев

    КИЕВ, 5 мар — РИА Новости Украина. В Киеве в течение воскресенья дорожники будут проводить работы по обустройству покрытия проезжей части Одесского путепровода. Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на коммунальную корпорацию "Киевавтодор".

    Демонтаж на Шулявском путепроводе после частичного обрушения
    Facebook Виталия Кличко
    ЧП на Шулявке в Киеве. Демонтаж обрушившейся части моста

    Смотрите также: В Киеве обрушился мост, перекрыто движение в районе Шулявки

    В субботу проводились работы по устройству нижнего слоя, а в воскресенье, 5 марта, покроют путепровод верхним слоем асфальтобетонного покрытия.

    "Учитывая интенсивность движения автотранспорта на путепроводе и с целью увеличения срока эксплуатации покрытия, верхний слой будет обустроен из улучшенного материала — щебеночно-мастичного асфальтобетона", — говорится в сообщении.

    Большой Киев
    Ремонт Одесского путепровода в Киеве

    Ранее сообщалось, что часть Шулявского моста, через который проходит важная автомагистраль, обвалилась в одном из центральных районов Киева.

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