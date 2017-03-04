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    Прокуратура Киева уличила "Детский мир" в махинациях на 20 млн грн

    Тема:

    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (443)

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    По данным прокуратуры, служащие универмага и работники "Евробанка", достоверно зная, что он будет отнесен к категории неплатежеспособных, "осуществили досрочное расторжение договора депозита".
    Универмаг Детский мир в Киеве
    Facebook Прокуратура Киева

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Сотрудники киевской прокуратуры совместно с полицией и Государственной фискальной службой разоблачили чиновников столичного универмага "Детский Мир" в масштабных махинациях, сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

    Как отмечается, должностные лица универмага подозреваются в перечислении около 20 млн грн на счета "подставных лиц".

    Facebook Прокуратура Киева
    Взятка чиновников универмага "Детский мир" в Киеве

    В прокуратуре утверждают, что в 2016 году служащие универмага и работники "Евробанка", достоверно зная, что он будет отнесен к категории неплатежеспособных, "осуществили досрочное расторжение договора депозита".

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    "С целью получения компенсации за счет обязательных выплат от Фонда гарантирования вкладов физических лиц, на основании фиктивных договоров служащие перечислили 20 млн грн на "подставных" физических лиц", — говорится в сообщении прокуратуры, опубликованном на странице в Facebook.

    Facebook Прокуратура Киева
    Взятка чиновников универмага "Детский мир" в Киеве

    В ходе обысков в универмаге обнаружено $700 тыс. Сейчас прокуратурой готовится ходатайство о наложении ареста на изъятые средства, следствие продолжается.

    По данном факту открыто уголовное производство по ст. 190 УК Украины.

    Ранее сообщалось, что ГПУ взяла на взятке начальника отдела прокуратуры Киевской области. 

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