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    "Свободу СМИ!". Митинг в поддержку "Радио Вести" проходит у здания АП

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    Неугодные СМИ. Власть против медиа (23)

    (обновлено: )10222
    Демонстранты выкрикивают лозунги "Верните наши "Вести", "Власть, оставь в покое "Вести", "Свободу СМИ!". В основном в митинге принимают участие люди пенсионного возраста.
    Митинг в поддержку Радио Вести у здания АП
    "Вести"

    КИЕВ, 3 мар – РИА Новости Украина. Несколько сотен человек проводят в пятницу митинг в поддержку "Радио Вести" возле здания Администрации президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

    Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать лицензию для "Радио Вести" на вещание в Харькове. Основанием для принятия такого решения, в том числе, стало недостаточное, по мнению сотрудников ведомства, количество программ на украинском языке.

    "Вести"
    Митинг в поддержку "Радио Вести" у здания АП

    Демонстранты выкрикивают лозунги "Верните наши "Вести", "Власть, оставь в покое "Вести", "Свободу СМИ!". В основном в митинге принимают участие люди пенсионного возраста.

    Охрану общественного порядка обеспечивают несколько десятков правоохранителей. Обстановка на митинге спокойная.

    Ранее коллектив "Радио Вести" опубликовал открытое письмо к европейскому сообществу, заявив, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает с продлением лицензий на вещание радиостанции.

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