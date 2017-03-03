"Свободу СМИ!". Митинг в поддержку "Радио Вести" проходит у здания АП

КИЕВ, 3 мар – РИА Новости Украина. Несколько сотен человек проводят в пятницу митинг в поддержку "Радио Вести" возле здания Администрации президента Украины в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Ранее Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания принял решение не продлевать лицензию для "Радио Вести" на вещание в Харькове. Основанием для принятия такого решения, в том числе, стало недостаточное, по мнению сотрудников ведомства, количество программ на украинском языке.

"Вести" Митинг в поддержку "Радио Вести" у здания АП

Демонстранты выкрикивают лозунги "Верните наши "Вести", "Власть, оставь в покое "Вести", "Свободу СМИ!". В основном в митинге принимают участие люди пенсионного возраста.

Охрану общественного порядка обеспечивают несколько десятков правоохранителей. Обстановка на митинге спокойная.

Ранее коллектив "Радио Вести" опубликовал открытое письмо к европейскому сообществу, заявив, что Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания затягивает с продлением лицензий на вещание радиостанции.