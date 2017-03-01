В этом году в Киеве отремонтируют около 270 км дорог – Кличко

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В текущем году капитально отремонтируют около 270 километров столичных дорог, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекционной поездки по районам города.

Мэр заверил, что ремонт дорог будет проходить качественно. "В этом году мы поставили задачу на треть увеличить количество отремонтированных дорог. В прошлом мы отремонтировали 200 километров дорог. В ближайшее время мы начнем класть асфальт", — приводит слова Кличко УНИАН.

Также он отметил, что в городском бюджете на первый квартал текущего года предусмотрено 670 миллионов гривен на капитальный ремонт дорог. Однако, по словам Кличко, в бюджет города будут вноситься коррективы, и эта сумма будет увеличена: дополнительные средства будут выделяться по мере выполнения работ.

Также он сказал, что капитальный ремонт дорог — это не только восстановление дорожного полотна и тротуаров, но и установка уличного освещения и ограждение проезжей части.

Кличко отметил, что в Киеве в целом 1667 километров автодорог, 80% из них не соответствуют нормам и построены 20-30 лет назад. Поэтому, по его словам, одновременно начать работы везде невозможно, а приоритетом этого года будет улица Елены Телиги и набережная Днепра.

Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в 2016 году в Украине был отремонтирован только 1% автомобильных дорог.