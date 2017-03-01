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    В этом году в Киеве отремонтируют около 270 км дорог – Кличко

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    Мэр Киева Виталий Кличко сказал, что капитальный ремонт дорог - это не только восстановление дорожного полотна и тротуаров, но и установка уличного освещения и ограждение проезжей части.
    Мэр Киева Виталий Кличко на Шулявском мосту
    Украинское фото

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. В текущем году капитально отремонтируют около 270 километров столичных дорог, заявил мэр Киева Виталий Кличко во время инспекционной поездки по районам города.

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    Мэр заверил, что ремонт дорог будет проходить качественно. "В этом году мы поставили задачу на треть увеличить количество отремонтированных дорог. В прошлом мы отремонтировали 200 километров дорог. В ближайшее время мы начнем класть асфальт", — приводит слова Кличко УНИАН.

    Также он отметил, что в городском бюджете на первый квартал текущего года предусмотрено 670 миллионов гривен на капитальный ремонт дорог. Однако, по словам Кличко, в бюджет города будут вноситься коррективы, и эта сумма будет увеличена: дополнительные средства будут выделяться по мере выполнения работ.

    Также он сказал, что капитальный ремонт дорог — это не только восстановление дорожного полотна и тротуаров, но и установка уличного освещения и ограждение проезжей части.

    Кличко отметил, что в Киеве в целом 1667 километров автодорог, 80% из них не соответствуют нормам и построены 20-30 лет назад. Поэтому, по его словам, одновременно начать работы везде невозможно, а приоритетом этого года будет улица Елены Телиги и набережная Днепра.

    Ранее министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что в 2016 году в Украине был отремонтирован только 1% автомобильных дорог.

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