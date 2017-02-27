В Киеве полицейские открыли огонь, есть раненые

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В столичном районе Академгородок по улице Академика Ефремова, 17, полицейские применили огнестрельное оружие, сообщает в понедельник "Magnolia-TV".

По информации корреспондента ресурса, в одном из подъездов произошла драка с выстрелами.

magnolia-tv.com На месте стрельбы в Киеве

Конфликт возник между правоохранителями, хозяином квартиры и мужчинами, которые пришли к нему в гости. Как сообщил корреспондент "Magnolia-TV", мужчины якобы оказывали сопротивление правоохранителям. По словам пострадавших, полицейские пытались недопустить их общение с журналистом. Однако один из задержанных успел рассказать, что "люди в гражданском показали какие-то удостоверения, кинули их на пол, а когда один из мужчин пытался вырваться, ему выстрелили в грудь из травматического оружия". Пострадавший госпитализирован.

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Ранее сообщалось, что в Деснянском районе Киева в результате стрельбы в кафе ранены два человека. На Лесном массиве в кафе произошла словесная перепалка между двумя группами посетителей, после чего одни из участников конфликта применили огнестрельное оружие, ранив двоих людей, которые были госпитализированы.