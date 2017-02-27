В Киеве в понедельник ожидаются сильные порывы ветра

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве утром 27 февраля ожидаются порывы ветра силой 15-20 м/с, сообщается на сайте КГГА.

Читайте также: Все под контролем? Снова морозы, снова считаем газ в ПХГ Украины

В связи с сильным ветром, киевлян просят плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу.

На улицах киевлянам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В случае сильного ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

Кроме этого, рекомендуется избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

Ранее сообщалось, что в воскресенье после февральской оттепели в Украину снова возвратятся осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.