наверх
27.02.201704:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.62+ 0.17
  • USD26.98+ 0.07
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве в понедельник ожидаются сильные порывы ветра

    Тема:

    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (344)

    20
    На улицах киевлянам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В случае сильного ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. В Киеве утром 27 февраля ожидаются порывы ветра силой 15-20 м/с, сообщается на сайте КГГА.

    Школьники празднуют Масленицу в Киеве
    УНИАН
    Киевские школьники празднуют Масленицу

    Читайте также: Все под контролем? Снова морозы, снова считаем газ в ПХГ Украины

    В связи с сильным ветром, киевлян просят плотно закрыть все окна домов, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу. 

    На улицах киевлянам рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи и деревьев. В случае сильного ветра стоит укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии.

    Кроме этого, рекомендуется избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.

    Ранее сообщалось, что в воскресенье после февральской оттепели в Украину снова возвратятся осадки в виде дождя и мокрого снега. На дорогах местами гололедица.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Премия "Оскар". Архивное фото
    "Оскар-2017". Награждение
    Надежда Савченко
    Савченко в Донецке
    Арсен Аваков. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Гривны
    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты