В Киеве открыли памятник Елене Телиге

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. На территории Национального историко-мемориального заповедника "Бабий Яр" в Киеве в субботу открыли памятник участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге, сообщили в пресс-службе мэра Киева.

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"Сегодня мы находимся на месте страшной трагедии, месте, которое стало одним из символов преступлений против человечности. Важно помнить, что здесь произошло, чтить память о невинных жертвах и сохранить ее для следующих поколений. Сохранить как напоминание: такого не должно повториться", — отметил мэр столицы Виталий Кличко во время церемонии открытия памятника.

По его словам, в прошлом году Киев и Украина на достойном уровне провели мероприятия по почтению памяти жертв Бабьего Яра к 75-й годовщине трагедии.

"Сегодня мы чтим память и открываем памятник общественно-политическому деятелю, участнице украинского освободительного движения, поэтессе Елене Телиге. И в ее лице мы чествуем всех украинских патриотов, которые боролись и отдали свои жизни за независимую Украину", — подчеркнул Кличко.

Городской голова отметил, что памятник установлен на средства столичной общины, его стоимость — около 8 млн грн.