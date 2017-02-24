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    В Киеве прострелили ногу помощнику нардепа

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (421)

    (обновлено: )12331
    Сообщается, что помощник народного депутата Юрия Левченко стоял возле своего автомобиля, когда неизвестный прохожий выстрелил ему в ногу из огнестрельного оружия.
    Скорая помощь в Украине. Архивное фото
    Аutoclimat.com.ua

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестный мужчина ранил в ногу из огнестрельного оружия помощника народного депутата Юрия Левченко. 

    Инцидент произошел накануне на улице Герцена.

    По информации УНН, помощник народного депутата стоял возле своего автомобиля, когда неизвестный прохожий выстрелил ему в ногу из огнестрельного оружия.

    Пострадавший с огнестрельным ранением госпитализирован.

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    Ранее сообщалось, что в ночь на 21 января в Днепровском районе Киева застрелили адвоката. Инцидент произошел на улице Никольско-Слободская. 

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