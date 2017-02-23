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    В Киеве растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников

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    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (73)

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    В КГГА отметили, что среди детского населения происходит незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ, однако зарегистрирован рост среди отдельных детских возрастных категорий.
    Заболеваемость гриппом и ОРВИ среди школьников. Архивное фото
    RIA News Денис Гуков | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В период с 20 по 22 февраля в Киеве зарегистрирован рост на 2,1% заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников, сообщает в пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГАА).

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Грипп. Заболевших стало меньше, но проблема никуда не делась - эксперт

    В целом за указанный период зарегистрировано 13 985 больных гриппом и ОРВИ против 14 031 за аналогичный период прошлой недели.

    В то же время среди детского населения происходит незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом зарегистрирован рост среди отдельных детских возрастных категорий.

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    "За отчетный период заболело 9 741 детей против 9 807, наблюдается снижение на 0,7%, а именно: среди детей до 1-го года наблюдается снижение количества заболевших на 5 случаев, от 1 до 4 лет- отмечается рост на 9 случаев, от 5 до 9 лет – снижение на 2,4%, от 10 до 14 лет – снижение на 3,1%, от 15 до 17 лет – рост на 8,9%, среди школьников – рост на 2,1%", — говорится в сообщении.

    За отчетный период среди взрослых возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ на 20 случаев. В лечебные учреждения госпитализировано 209 человек, в том числе 145 детей.
    Эпидемиологический надзор за состоянием заболеваемости продолжается.

    Ранее Минздрав Украины сообщил о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.

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