В Киеве растет уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. В период с 20 по 22 февраля в Киеве зарегистрирован рост на 2,1% заболеваемости гриппом и ОРВИ среди школьников, сообщает в пресс-служба Киевской городской госадминистрации (КГАА).

В целом за указанный период зарегистрировано 13 985 больных гриппом и ОРВИ против 14 031 за аналогичный период прошлой недели.

В то же время среди детского населения происходит незначительное снижение заболеваемости гриппом и ОРВИ. При этом зарегистрирован рост среди отдельных детских возрастных категорий.

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"За отчетный период заболело 9 741 детей против 9 807, наблюдается снижение на 0,7%, а именно: среди детей до 1-го года наблюдается снижение количества заболевших на 5 случаев, от 1 до 4 лет- отмечается рост на 9 случаев, от 5 до 9 лет – снижение на 2,4%, от 10 до 14 лет – снижение на 3,1%, от 15 до 17 лет – рост на 8,9%, среди школьников – рост на 2,1%", — говорится в сообщении.

За отчетный период среди взрослых возросло количество заболевших гриппом и ОРВИ на 20 случаев. В лечебные учреждения госпитализировано 209 человек, в том числе 145 детей.

Эпидемиологический надзор за состоянием заболеваемости продолжается.

Ранее Минздрав Украины сообщил о росте уровня заболеваемости гриппом и ОРВИ.