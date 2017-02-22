В Киеве запустят автобус от "Черниговской" до Политехнического института

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. В Киеве с 23 февраля будет курсировать автобусный маршрут №118 от станции метро "Черниговская" до станции метро "Политехнический институт", сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации со ссылкой на заместителя председателя КГГА Илью Сагайдака.

Читайте также: Савтир о повышении стоимости проезда в столичном транспорте

"Это уже не первый маршрут, который воплощается по рекомендациям Всемирного банка. На маршруте будут работать 10 новых автобусов с низким полом МАЗ с интервалом движения 10-11 минут в час "пик". Кстати, все автобусы оборудованы современной системой кондиционирования. Кроме того, согласно нормам действующего законодательства, их экологическое состояние соответствует стандартам Eurо-5", – отметил Сагайдак.

Как сообщалось ранее, в работу троллейбусов маршрутов №8, 30, 40, 40к в Киеве с 14 января были внесены постоянные изменения.