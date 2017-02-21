Феликсов: Великобритания - вторая по покупке билетов на Евровидение-2017

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. За три дня раскупили почти пятую часть билетов на Евровидение-2017. По состоянию на 17 февраля, общие продажи (проплаченные заказы) билетов превысили 11 тысяч единиц, и в эту цифру не входят закрытые продажи для фан-клубов Евровидения. Об этом говорят данные официального билетного агента Евровидения-2017 — Concert.ua.

Среди уже проданных на Евровидение-2017 билетов 48% приобрели в Украине, а 52% — европейских странах и Австралии.

На вопрос, какие страны купили больше всего билетов на песенный конкурс, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов.

"Основным покупателем на сегодняшний день является Украина, что очень приятно, вторая страна по количеству покупок — это Великобритания, за ней идет Германия, дальше места между собой распределяют Беларусь и Россия, и за ними следуют все остальные страны", — отметил Феликсов.

При этом, по его словам, продажи билетов для фан-клубов еще не было.

"Для них, в том числе, есть резерв — на гранд-финал и все остальные шоу", — добавил Феликсов.