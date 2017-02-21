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    Киев

    Феликсов: Великобритания - вторая по покупке билетов на Евровидение-2017

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    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы (423)

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    Руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов в эфире "ГС" отметил, что в списке стран, активно покупающих билеты на песенный конкурс, присутствует также и Россия.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. За три дня раскупили почти пятую часть билетов на Евровидение-2017. По состоянию на 17 февраля, общие продажи (проплаченные заказы) билетов превысили 11 тысяч единиц, и в эту цифру не входят закрытые продажи для фан-клубов Евровидения. Об этом говорят данные официального билетного агента Евровидения-2017 — Concert.ua.

    Руслана и Дмитрий Феликсов
    Дмитрий Феликсов/Facebook
    Евровидение-2017: первая партия билетов "улетела"

    Среди уже проданных на Евровидение-2017 билетов 48% приобрели в Украине, а 52% — европейских странах и Австралии.

    На вопрос, какие страны купили больше всего билетов на песенный конкурс, в эфире радиостанции Голос Столицы ответил руководитель Concert.ua Дмитрий Феликсов.

    "Основным покупателем на сегодняшний день является Украина, что очень приятно, вторая страна по количеству покупок — это Великобритания, за ней идет Германия, дальше места между собой распределяют Беларусь и Россия, и за ними следуют все остальные страны", — отметил Феликсов.

    При этом, по его словам, продажи билетов для фан-клубов еще не было.

    "Для них, в том числе, есть резерв — на гранд-финал и все остальные шоу", — добавил Феликсов.

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