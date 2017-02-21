В центре Киева задержан несовершеннолетний со взрывпакетом

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Молодой человек пытался пронести в правительственный квартал в центре Киева петарды и взрывпакет, его задержали правоохранители, сообщила во вторник пресс-служба столичной полиции.

В столице Украины 18-22 февраля проходят массовые акции, приуроченные к памятным дням по погибшим в ходе Революции достоинства в 2014 году. Организаторы заявили участие в мероприятиях 196 тысяч человек.

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"Около 09.30 во время обеспечения публичной безопасности на улице Грушевского полицейские остановили молодого человека с сумкой. Во время досмотра его вещей полицейские обнаружили взрывной пакет, шесть петард и две радиостанции", — говорится в сообщении. По информации пресс-службы, их владельцем оказался 17-летний житель Днепропетровской области, с ним общаются правоохранители.

ГУ НП Украины в Киеве Изъятые в центре Киева рации

По данным полиции, центральная часть Киева находится под усиленным контролем, остальные районы патрулируются в привычном режиме — во вторник около 4 тысяч правоохранителей заступили на службу по охране правопорядка.

Накануне правоохранители на Крещатике в Киеве задержали молодого мужчину с боевой гранатой.