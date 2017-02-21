Нацгвардия перешла к усиленному патрулированию на въезде в Киев

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители перешли на усиленный режим работы на столичном КПВВ по Житомирской трассе для предотвращения провокаций.

"Мы работаем в усиленном режиме вместе с Нацгвардией, останавливаем подозрительные автомобили на предмет запрещенных или опасных вещей для того, чтобы выявить возможные провокации в Киеве. Случаи были", — цитирует одного из полицейских "112 Украина".

Патрулирование продлится до 22 февраля включительно.

Накануне в Украине почтили память Героев Небесной сотни. Так, в центре столицы состоялось возложение цветов, а президент встретился с семьями погибших в ходе массовых акций протеста.

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