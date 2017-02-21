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    Нацгвардия перешла к усиленному патрулированию на въезде в Киев

    (обновлено: )20312
    На столичном КПВВ по Житомирской трассе к усиленному патрулированию перешли полицейские и сотрудники Национальной гвардии. Патрулирование продлится до 22 февраля включительно.
    Силовики в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Правоохранители перешли на усиленный режим работы на столичном КПВВ по Житомирской трассе для предотвращения провокаций.

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    "Мы работаем в усиленном режиме вместе с Нацгвардией, останавливаем подозрительные автомобили на предмет запрещенных или опасных вещей для того, чтобы выявить возможные провокации в Киеве. Случаи были", — цитирует одного из полицейских "112 Украина".

    Патрулирование продлится до 22 февраля включительно.

    Накануне в Украине почтили память Героев Небесной сотни. Так, в центре столицы состоялось возложение цветов, а президент встретился с семьями погибших в ходе массовых акций протеста.

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