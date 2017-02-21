КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. В Киеве неизвестные похитили главу организации "Белый молот" Владислава Горанина, сообщила организация на своей странице "ВКонтакте". Похищение произошло на пересечении улиц Васильковская и Стельмаха.

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"На Горанина напали, скрутили и затолкали в машину (черный джип с номерами 238-20 ЕН). Свидетели очевидцы утверждают, что мужчины душили Горанина и кричали при этом "стоять, СБУ" Автомобиль поехал по улице Стельмаха в направлении Голосеевского леса", — говорится в сообщении организации.

В "Белом молоте" заявили, что местонахождение Горанина неизвестно.

Нардеп "Радикальной партии" Андрей Лозовой на странице в Facebook предположил, что похищение Горанина может быть "очередной спецоперацией московской агентуры".

"Белый молот" — организация, отколовшаяся от "Правого сектора".

Ранее сообщалось, что несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.