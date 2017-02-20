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    Спасатели перешли на усиленный режим из-за массовых протестов в Киеве

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    Годовщина Майдана: митинги, стычки, палатки (64)

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    Как сообщила глава пресс-службы столичного ГУ ГСЧС Светлана Водолага, в Киеве ежесуточно будут заступать на службу 330 человек личного состава в связи с проведением массовых мероприятий.
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Спасательные службы Киева, в частности, пожарные перешли на усиленный режим работы в связи с проведением массовых мероприятий в городе, сообщила глава пресс-службы столичного ГУ ГСЧС Светлана Водолага.

    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Массовые акции в центре Киева в годовщину Майдана

    В понедельник в Украине — День памяти Героев Небесной сотни.

    "Личный состав перешел на усиленный режим несения службы для обеспечения пожарной и техногенной безопасности", — цитирует Водолагу "112 Украина".

    Она отметила, что на данный момент чрезвычайных ситуаций нет. По ее словам, в столице ежесуточно будут заступать на службу 330 человек личного состава, а также 78 единиц основной и специальной техники.

    Напомним, ранее несколько десятков сторонников торговой блокады Донбасса попытались установить палатки возле Администрации президента Украины. Полиция препятствовала им, в результате между ними возникли несколько потасовок.

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