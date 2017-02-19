Потасовки в центре Киева: в ход пошли огнетушитель и петарды

КИЕВ, 19 фев – РИА Новости Украина. Сторонники торговой блокады Донбасса в воскресенье устроили потасовку с полицией в центре Киева, пытаясь пронести палатки к зданию Администрации президента Украины, следует из трансляции "Громадського ТВ".

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Несколько десятков человек двигались по Институтской улице в сторону Банковой, где находится Администрация президента Украины, и несли с собой разобранные палатки. Несколько сотен силовиков в спецодежде и касках преградили им дорогу, возникла потасовка. Митингующие применили в сторону полицейских огнетушитель и бросили петарду. Среди демонстрантов были депутаты Верховной Рады от фракции "Самопомич" Семен Семенченко и Сергей Соболев.

Полиция установила кордон на Институтской улице и никого не пропускает. Полицейским на подмогу прибыли бойцы Национальной гвардии. Митингующие стоят перед силовиками и оскорбляют их. Большинство демонстрантов одеты в камуфляжную форму, некоторые из них скрывают лица платками. У некоторых митингующих с собой биты и палки.

Ранее сообщалось, что на перекрестке улиц Институтская и Ольгинская в Киеве произошла непродолжительная стычка между полицией и участниками блокадного митинга.