Под АП требуют прекратить торговлю с Донбассом - СМИ

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В центре столицы прошло шествие от Майдана Незалежности до Администрации президента на ул. Банковой, его участники требуют от главы государства прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом передает "112 Украина".

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"Колонна из более полутысячи человек уже дошла до Администрации президента. Главная цель – активизировать действия по блокаде на Донбассе, которая действует на линии разграничения", — говорится в сообщении.

Согласно информации, во время шествия инцидентов не зафиксировано, однако были слышны взрывы петард.

Ранее сообщалось, что в центре Киева в воскресенье проходят мероприятия, посвященные третьей годовщине Революции достоинства. Отмечалось, что участие в них принимают несколько сотен человек.