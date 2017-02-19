наверх
19.02.201716:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.26
  • USD26.99- 0.00
Рубрики
Ещё
    Киев

    Под АП требуют прекратить торговлю с Донбассом - СМИ

    Тема:

    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове (439)

    (обновлено: )31215
    Согласно информации, колонна из более полутысячи человек дошла до Администрации президента. Главная цель – активизировать действия по блокаде на Донбассе, которая действует на линии разграничения.
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В центре столицы прошло шествие от Майдана Незалежности до Администрации президента на ул. Банковой, его участники требуют от главы государства прекратить торговлю с неподконтрольными Киеву территориями Донецкой и Луганской областей. Об этом передает "112 Украина".

    Адвокат Егор Штокалов
    Егор Штокалов, facebook
    Разгон блокады Донбасса с точки зрения юриста

    Читайте также: Сто тысяч оттенков кроваво-красного. О криминале в Украине

    "Колонна из более полутысячи человек уже дошла до Администрации президента. Главная цель – активизировать действия по блокаде на Донбассе, которая действует на линии разграничения", — говорится в сообщении.

    Согласно информации, во время шествия инцидентов не зафиксировано, однако были слышны взрывы петард.

    Ранее сообщалось, что в центре Киева в воскресенье проходят мероприятия, посвященные третьей годовщине Революции достоинства. Отмечалось, что участие в них принимают несколько сотен человек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Последствия обстрела Авдеевки
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Мероприятия к третьей годовщине Евромайдана в Киеве
    Третья годовщина расстрела Майдана
    Последствия обстрела Авдеевки
    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу
    Годовщина расстрела Майдана: чествование погибших и требования к власти
    Расширяем горизонты. Блокада Донбасса и стрельба в Харькове