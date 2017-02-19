В Мариинском парке Киева открыли памятник участникам Евромайдана

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. В воскресенье в Мариинском парке в Киеве на месте гибели пяти участников Революции достоинства открыли памятный знак, сообщает УНИАН.

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У входа в парк напротив Дома офицеров установлена памятная плита с фамилиями и портретами пятерых участников Революции достоинства, которые погибли 18 февраля 2014 года неподалеку от этого места.

На памятном знаке фамилии Сергея Шаповала, Александра Плеханова, Сергея Дидыча, Владимира Кищука и Игоря Сердюка.

Напомним, в воскресенье в Киеве проходят памятные мероприятия в честь годовщины Революции достоинства.