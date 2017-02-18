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    В центре Киева установили рамки с металлоискателями

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    Третья годовщина расстрела Майдана (31)

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    Как пишут СМИ, сейчас на Европейской площади начинают собираться люди - пока их около полусотни. Здесь планируется шествие памяти героев Небесной сотни.
    Подготовка к годовщине Майдана в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. В субботу, 18 февраля, на Майдане Незалежности в центре Киева, установили рамки с металлоискателями.

    Киев накануне годовщины Майдана
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    В годовщину Майдана на протесты выйдут до 10 тысяч человек - Мельник

    Сегодня здесь пройдут мероприятия по чествованию памяти Героев Небесной Сотни, обстановка по состоянию на 10:00 спокойная, сообщает "112 Украина".

    "Сейчас на Европейской площади начинают собираться люди. Пока их около полусотни. Здесь планируется шествие памяти героев Небесной сотни. Двинется шествие в сторону Крещатика. Улица сейчас перекрыта. После того участники пройдут к Аллее героев Небесной сотни. Там возложат цветы, также состоится памятный молебен", — сообщил корреспондент.

    "Кроме этого запланированы другие мероприятия, в частности, открытие выставки в Украинском доме, также пройдут народные вече. Через это в городе усилены меры безопасности: около 6 тыс. правоохранителей будут работать для обеспечения правопорядка, также на Крещатике установлены металлоискатели. Люди проходят через них спокойно", — отметил он.

    По информации городских властей, в субботу в центральной части столицы запланированы не менее шести массовых акций при участии более 25 тысяч человек. Народное вече, а также шествие с возложением цветов у мемориала Героев Небесной сотни, проведут участники тех событий, а также ветераны спецоперации в Донбассе.

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