"Борисполь" намерен снизить аэропортовые сборы

КИЕВ, 16 фев — РИА Новости Украина. Международный аэропорт "Борисполь" намерен ввести понижающие коэффициенты к аэропортовым сборам при выполнении регулярных полетов, сообщил исполняющий обязанности генерального директора аэропорта Евгений Дыхне.

По его словам, предприятие стремится расширить свою маршрутную сеть, поэтому вводит мотивационную программу для авиакомпаний, что должно привести к существенному увеличению пассажиропотока, в том числе транзитного.

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В комментарии "НВ Бизнес" Дыхне отметил, что если в текущем году прирост пассажиропотока будет такой же, как и в 2016-ом, то у "Борисполя" есть шанс достигнуть рубежа в 10 миллионов пассажиров в год.

"Мы хотим наращивать пассажиропоток за счет новых маршрутов. Это распространенная мировая практика, поэтому мы использовали принципы, разработанные ICAO, прозрачные и четкие критерии, одинаковые для всех компаний", — объясняет и.о. гендиректора.

Согласно документу, предлагается ввести скидки на выполнение авиакомпаниями новых международных рейсов. Рейс считается новым, если до этого на протяжении года по этому маршруту не выполнялись полеты.

Скидки предусмотрены и для авиакомпаний, обеспечивающих транзитный пассажиропоток. Теперь их максимальная скидка от аэропорта достигнет 80%.

Ранее сообщалось, что аэропорт "Борисполь" в 2016 г перевез рекордное число пассажиров.