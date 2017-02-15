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    Киев

    Киев вошел в Топ-100 лучших студенческих городов мира

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    В рейтинге компании QS Best Student Cities 2017 (Великобритания) отмечена необходимость изучения иностранными студентами украинского языка для повседневного общения в украинской столице.
    Студенты киевских ВУЗувов на Майдане Незалежности. Архивное фото
    RIA News Петр Задорожный | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Международный рейтинг лучших студенческих городов мира 2017 года возглавили Монреаль, Париж и Лондон. Из украинских городов в рейтинге представлен лишь Киев, который занял 97-ое месте из 100.

    Самые опасные города. Инфографика
    РИА Новости Украина
    Самые опасные города Восточной Европы. Харьков и Киев - в лидерах

    В новом рейтинге компании QS Best Student Cities 2017 (Великобритания), опубликованном 15 февраля, перечислены 100 лучших студенческих городов мира. Впервые в истории рейтинга (с 2012 года) канадский Монреаль забрал первенство у Парижа (второе место), а Лондон поднялся на две позиции и замкнул тройку лидеров, сообщает ZN.UA.

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    Эксперты проанализировали 125 городов, оценка проводилась по нескольким критериям: популярность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, а также мнение самих студентов.

    Киев отмечен как город с относительной (по сравнению с другими городами в рейтинге) дешевизной жизни. Указана также необходимость изучения иностранными студентами украинского языка для повседневного общения в городе.

    Среди столичных университетов отмечены КПИ и КНУ им. Шевченко.  

    Напомним, Киев стал одним из наименее приспособленных для проживания городов в рейтинге британских экспертов, проведенном в августе прошлого года. 

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