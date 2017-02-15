Киев вошел в Топ-100 лучших студенческих городов мира

КИЕВ, 15 фев — РИА Новости Украина. Международный рейтинг лучших студенческих городов мира 2017 года возглавили Монреаль, Париж и Лондон. Из украинских городов в рейтинге представлен лишь Киев, который занял 97-ое месте из 100.

В новом рейтинге компании QS Best Student Cities 2017 (Великобритания), опубликованном 15 февраля, перечислены 100 лучших студенческих городов мира. Впервые в истории рейтинга (с 2012 года) канадский Монреаль забрал первенство у Парижа (второе место), а Лондон поднялся на две позиции и замкнул тройку лидеров, сообщает ZN.UA.

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Эксперты проанализировали 125 городов, оценка проводилась по нескольким критериям: популярность города, финансовая доступность, рейтинг местных университетов, интернациональность студенческого состава, активность работодателей, а также мнение самих студентов.

Киев отмечен как город с относительной (по сравнению с другими городами в рейтинге) дешевизной жизни. Указана также необходимость изучения иностранными студентами украинского языка для повседневного общения в городе.

Среди столичных университетов отмечены КПИ и КНУ им. Шевченко.

Напомним, Киев стал одним из наименее приспособленных для проживания городов в рейтинге британских экспертов, проведенном в августе прошлого года.