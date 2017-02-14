наверх
14.02.201710:37
Курсы валют НБУ
  • EUR28.87- 0.04
  • USD27.17- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    В Киеве в День святого Валентина поженятся более 200 пар

    (обновлено: )4
    Во вторник больше всего пар узаконят отношения в Центральном ЗАГСе. Ожидается, что там распишутся 46 пар. Вместе с тем всего в столице в День святого Валентина свяжут себя узами брака 206 пар.
    Брак. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Свыше 200 пар столицы решили узаконить отношения в День святого Валентина, сообщила начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Рада Дашутина.

    Смотрите также: В Риме впервые заключен официальный однополый брак

    Как передает УНН, всего в Киеве сегодня будет зарегистрировано 206 браков: в Голосеевском ЗАГСе распишутся 8 пар, в Дарницком — 25, в Деснянском — 15, в Днепровском и Оболонском — по 17, в Печерском — 12, в Подольском — 6, в Святошинском — 22, в Соломенском — 28, в Шевченковском — 10 и в Центральном ЗАГСе — 46 пар.

    Напомним, 14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. C 1990-х годов этот праздник стал популярным и в Украине.

    Ссылки по теме:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Кость Бондаренко
    Блокада Донбасса и угроза веерных отключений
    Ситуация после обстрелов Коминтерново в Донецкой области
    Донецк - Авдеевка. Надолго ли затишье?
    Слоган Евровидения-2017
    Евровидение в Киеве: подготовка и скандалы
    Деньги
    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх