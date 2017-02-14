В Киеве в День святого Валентина поженятся более 200 пар

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Свыше 200 пар столицы решили узаконить отношения в День святого Валентина, сообщила начальник отдела государственной регистрации актов гражданского состояния Управления государственной регистрации Главного территориального управления юстиции в городе Киеве Рада Дашутина.

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Как передает УНН, всего в Киеве сегодня будет зарегистрировано 206 браков: в Голосеевском ЗАГСе распишутся 8 пар, в Дарницком — 25, в Деснянском — 15, в Днепровском и Оболонском — по 17, в Печерском — 12, в Подольском — 6, в Святошинском — 22, в Соломенском — 28, в Шевченковском — 10 и в Центральном ЗАГСе — 46 пар.

Напомним, 14 февраля в католическом и протестантском мире отмечается День святого Валентина или День всех влюбленных. C 1990-х годов этот праздник стал популярным и в Украине.