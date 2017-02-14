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    Каждая третья служба такси в Киеве оказалась под угрозой закрытия - СМИ

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (368)

    (обновлено: )118
    По данным СМИ, службы такси, которые представлены в мобильных приложениях, создали на рынке непосильную конкуренцию для "классических" служб. В других городах Украины пока другая ситуация.
    Автомобиль такси. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Службы такси массово закрываются в столице в связи с высокой конкуренцией со службами, представленными в мобильных приложениях.

    Такси. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    Как пишет ubr.ua, "классические" службы терпят убытки и вынуждены выставлять свой бизнес на продажу.

    "Компании продавались по цене от $1 тыс до $20 тыс Их могли купить, например, за "красивые" номер и название. А так потенциальных покупателей очень мало. Поэтому многие службы вынуждены просто закрываться", — сообщил глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

    В самих службах такси подтверждают тенденцию, однако уточняют, что в других городах ситуация лучше, так как там пока нет острой конкуренции.

    "В столице же, вместо 300 компаний к осени может остаться не более 100. Конкуренция, которую создали Uber, Яндекс и др., многим оказалась не по силам. Свой кусок пирога новички уже отхватили, и пока не набьют клиентуру и водителей — не остановятся", — цитирует издание администратора одной из диспетчерских служб Киева.

    Ранее крупные сети автозаправочных станций повысили в Украине розничные цены на все виды бензинов и дизельного топлива.

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