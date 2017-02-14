Каждая третья служба такси в Киеве оказалась под угрозой закрытия - СМИ

КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Службы такси массово закрываются в столице в связи с высокой конкуренцией со службами, представленными в мобильных приложениях.

Как пишет ubr.ua, "классические" службы терпят убытки и вынуждены выставлять свой бизнес на продажу.

"Компании продавались по цене от $1 тыс до $20 тыс Их могли купить, например, за "красивые" номер и название. А так потенциальных покупателей очень мало. Поэтому многие службы вынуждены просто закрываться", — сообщил глава Украинской таксомоторной ассоциации Андрей Антонюк.

В самих службах такси подтверждают тенденцию, однако уточняют, что в других городах ситуация лучше, так как там пока нет острой конкуренции.

"В столице же, вместо 300 компаний к осени может остаться не более 100. Конкуренция, которую создали Uber, Яндекс и др., многим оказалась не по силам. Свой кусок пирога новички уже отхватили, и пока не набьют клиентуру и водителей — не остановятся", — цитирует издание администратора одной из диспетчерских служб Киева.

Ранее крупные сети автозаправочных станций повысили в Украине розничные цены на все виды бензинов и дизельного топлива.