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    Памятник-пушку на "Арсенальной" в Киеве пока сносить не будут

    Тема:

    Декоммунизация в Украине (647)

    (обновлено: )1901
    Как сообщили в КГГА, 20 мая 2016 года были утверждены окончательные списки на демонтаж в связи с законом о декоммунизации, однако памятник "Погибшим работникам завода "Арсенал" не вошел в утвержденный перечень.
    Памятник возле станции метро Арсенальная в Киеве. Архивное фото
    РИА Новости Украина Андрей Лубенский

    КИЕВ, 14 фев — РИА Новости Украина. Памятник "Погибшим работникам завода "Арсенал" в Печерском районе Киева пока демонтировать не будут, сообщили в Департаменте градостроительства и архитектуры КГГА.

    Флаг Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Согласно ответу на запрос 44.ua, 20 мая 2016 года КГГА издала распоряжение в котором были утверждены окончательные списки на демонтаж в связи с законом о декоммунизации. "Указанный объект не вошел в утвержденный перечень", — говорится в ответе.

    Смотрите также — Под снос: вид на памятник-пушку у метро "Арсенальная" с квадрокоптера

    Ранее директор Украинского института Национальной памяти Владимир Вятрович заявил, что памятник "Погибшим рабочим завода "Арсенал" должен быть демонтирован. Саму пушку, которая представляет историческую ценность, могут передать в один из киевских музеев.

    Памятник горной пушке был установлен в 1923 году. Монумент посвящен Январскому восстанию рабочих "Арсенала" против УНР. Бунт произошел накануне штурма города большевиками и подорвал обороноспособность украинской армии. 

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