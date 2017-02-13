Горсовет Киева намерен разорвать договор с посольством РФ об аренде

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Киевский городской совет обратился в Министерство иностранных дел Украины за разъяснением возможности расторжения договора аренды трех участков, предоставленных посольству России в Украине, сообщил РИА Новости в понедельник секретарь горсовета Владимир Прокопив.

Ранее депутаты Киевского городского совета согласовали расторжение договора аренды участков, предоставленных посольству России в Украине. По информации СМИ, данные участки были оформлены под строительство посольства, консульства РФ, а также резиденции посла. Это не те участки, где сейчас находится посольство.

"Киевский городской совет обратился с официальным письмом в Министерство иностранных дел Украины, непосредственно на имя министра Павла Климкина, по разъяснению ситуации, и как нам дальше действовать", — заявил Прокопив.

Он уточнил, что на данный момент дипломатическое ведомство не предоставило своего заключения по возможности разрыва договора.