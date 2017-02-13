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    Киев

    Горсовет Киева намерен разорвать договор с посольством РФ об аренде

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    (обновлено: )4501
    По словам секретаря горсовета Владимира Прокопива, Киевский горсовет обратился с официальным письмом в МИД по разъяснению ситуации в отношении возможности расторжения договора аренды трех участков, предоставленных посольству России в Украине.
    Киевский городской совет
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. Киевский городской совет обратился в Министерство иностранных дел Украины за разъяснением возможности расторжения договора аренды трех участков, предоставленных посольству России в Украине, сообщил РИА Новости в понедельник секретарь горсовета Владимир Прокопив.

    Ростислав Кравец
    newsradio.com.ua
    Кравец о разрыве договора аренды с посольством РФ: абсолютная глупость

    Ранее депутаты Киевского городского совета согласовали расторжение договора аренды участков, предоставленных посольству России в Украине. По информации СМИ, данные участки были оформлены под строительство посольства, консульства РФ, а также резиденции посла. Это не те участки, где сейчас находится посольство.

    "Киевский городской совет обратился с официальным письмом в Министерство иностранных дел Украины, непосредственно на имя министра Павла Климкина, по разъяснению ситуации, и как нам дальше действовать", — заявил Прокопив.

    Он уточнил, что на данный момент дипломатическое ведомство не предоставило своего заключения по возможности разрыва договора.

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