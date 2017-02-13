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    Киев

    В центре Киева закрылись пункты обмена валюты - СМИ

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    Экономика Украины: гривна вниз - цены вверх (365)

    (обновлено: )184
    Сообщается, что не работают именно выносные пункты обмена валют, однако кассы в банковских отделениях продолжают работу и проводить операции с валютой.
    Пункты обмена валюты, закрывшиеся в центре Киева
    ubr.ua

    КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева на улицах Крещатик и Богдана Хмельницкого с утра в понедельник закрыты выносные пункты обмена валют.

    Однако кассы в банковских отделениях продолжали работу. Кассиры не сообщали причину простоя. Тем временем на рынке распространялись слухи о проверках "обменников" при отсутствии официальных объяснений, сообщает ubr.ua.

    ubr.ua
    Пункты обмена валюты, закрывшиеся в центре Киева
    ubr.ua
    Пункты обмена валюты, закрывшиеся в центре Киева

    Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины начнет стресс-тестирование следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы. По ее словам, результаты диагностики ожидаются к сентябрю.

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