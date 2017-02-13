В центре Киева закрылись пункты обмена валюты - СМИ

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. В центре Киева на улицах Крещатик и Богдана Хмельницкого с утра в понедельник закрыты выносные пункты обмена валют.

Однако кассы в банковских отделениях продолжали работу. Кассиры не сообщали причину простоя. Тем временем на рынке распространялись слухи о проверках "обменников" при отсутствии официальных объяснений, сообщает ubr.ua.

ubr.ua Пункты обмена валюты, закрывшиеся в центре Киева

ubr.ua Пункты обмена валюты, закрывшиеся в центре Киева

Ранее заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова заявила, что Национальный банк Украины начнет стресс-тестирование следующих 33 банков, на которые приходится 2% активов банковской системы. По ее словам, результаты диагностики ожидаются к сентябрю.