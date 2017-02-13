Московка: ночью в Киеве двое из трех водителей находятся в нетрезвом состоянии

КИЕВ, 13 фев — РИА Новости Украина. На повестке дня очередные автомобильные реформы. Народные депутаты подали шесть законопроектов, которые касаются штрафов для автомобилистов за целый список нарушений. В очередной раз хотят повысить штраф за вождение в нетрезвом состоянии. На первый раз штраф в размере 10200 гривен хотят оставить, но вот за повторное нарушение сумму собираются увеличить до 102 тысяч гривен (сейчас за такое повторное нарушение грозит штраф в размере 20400 гривен).

Есть даже предложение ввести некоторые профилактические действия. Так, виновному нужно будет пройти медицинский контроль и походить на лекции об опасности езды в нетрезвом состоянии. Если водитель откажется от этого — предусмотрен штраф 3400 гривен.

Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" заместитель главного редактора издания "Украина За рулем" Ярослав Московка.

"Тут вопрос не в размерах штрафов, а в контроле за тем, чтобы не было нарушений на дорогах, потому что сейчас фактически люди попадают на штраф крайне редко, разве что, когда они попадают в ДТП. В прошлом году у нас повышали штрафы за вождение в нетрезвом состоянии, думаете, у нас стали меньше пить? Напротив, потому что все понимают, что попадутся полиции они только в том случае, когда совершат ДТП. Именно поэтому вот сейчас в Киеве, у меня есть данные от толковых исследователей, которые утверждают, что с 10 часов вечера до 6 утра у нас два водителя из трех на дорогах в очень нетрезвом состоянии, и они все позволяют себе такую езду, потому что они знают, что это им фактически ничем не чревато", — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что в Киеве на ул. Гетьмана произошло ДТП, в результате которого один человек погиб, 9 пострадавших госпитализированы, среди них – два ребенка и две беременных женщины.