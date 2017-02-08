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    В Киеве в четверг похолодает до минус 20

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    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (334)

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    В Гидрометцентре сообщили, что в Киеве в четверг ожидается снижение температуры воздуха до минус 20 градусов, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.
    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 8 фев — РИА Новости Украина. В Киеве в четверг ожидается резкое снижение температуры, сообщает Гидрометцентр. 

    Зимнее море Одессы: чайки и глыбы льда
    Думская.net
    Замерзающее море Одессы: одинокие чайки и глыбы льда

    В столице будет сухо и морозно — ночью около —20°, днем —10…- 12°. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с.

    9 февраля погода в Украине будет такой: переменная облачность. Без осадков, лишь в западных областях небольшой снег (днем местами).

    На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с, в южной части отдельные порывы 15-20 м/с.

    Температура ночью 17-22° мороза, в восточных, Черниговской и Сумской областях 22-27°, днем 9-14° мороза; в южных и западных областях ночью 10-15°, днем 3-8° мороза; на Закарпатье ночью 2-7° мороза, днем 1-6° тепла.

    meteo.gov.ua
    Карта погоды на 9 февраля

    Ране Гидрометцентр сообщал об усилении морозов. Так в среду в Украине — облачно с прояснениями. Ночью температура в восточных областях снизится до 26° мороза.

    Накануне глава Минэнерго Игорь Насалик заявил, что энергосистема Украины работает в штатном режиме и готова к любым морозам. По его словам, "мы технически готовы к любым аномальным температурам, у нас есть профицит мощностей, как по атомной генерации, так и по маневренной генерации тепловых электростанций".

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