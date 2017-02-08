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    В Киеве обстреляли кабинет судьи

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    Разгул криминала: убийства, кражи, нападения (375)

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    Как уточняет пресс-служба Киевского окружного админсуда, о происшествии стало известно после заседания 6 февраля. По факту повреждения окна в помещении суда открыто уголовное производство.
    В Киеве обстреляли кабинет судьи
    ГУ НП в Киеве

    КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный прострелил окно в рабочем кабинете судьи Киевского окружного административного суда, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

    Как уточняет пресс-служба Киевского окружного админсуда, о происшествии стало известно после заседания 6 февраля.

    "На месте (происшествия) к работникам правоохранительным органам обратилась судья. По ее словам, находясь на рабочем месте, она заметила в верхней части стеклопакета небольшое отверстие, а между стеклопакетами — предмет, похожий на пулю", — говорится в сообщении полиции.

    ГУ НП в Киеве
    В кабинете судьи

    Указанный предмет правоохранители изъяли и направили на экспертизу. По факту повреждения окна в помещении суда открыто уголовное производство.

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    Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Проводятся мероприятия относительно установления и задержания правонарушителя.

    Ранее сообщалось, что в здании Малиновского районного суда Одессы, где проходило слушание уголовного производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, судья ударил активиста по лицу во время конфликта, вспыхнувшего после заседания.

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