В Киеве обстреляли кабинет судьи

ГУ НП в Киеве

КИЕВ, 8 янв — РИА Новости Украина. Неизвестный прострелил окно в рабочем кабинете судьи Киевского окружного административного суда, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

Как уточняет пресс-служба Киевского окружного админсуда, о происшествии стало известно после заседания 6 февраля.

"На месте (происшествия) к работникам правоохранительным органам обратилась судья. По ее словам, находясь на рабочем месте, она заметила в верхней части стеклопакета небольшое отверстие, а между стеклопакетами — предмет, похожий на пулю", — говорится в сообщении полиции.

ГУ НП в Киеве В кабинете судьи

Указанный предмет правоохранители изъяли и направили на экспертизу. По факту повреждения окна в помещении суда открыто уголовное производство.

Читайте также: Украина и НАТО. Альянс говорит – нет, а Порошенко планирует референдум

Сведения о происшествии внесли в Единый реестр досудебных расследований по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Полиция устанавливает все обстоятельства инцидента. Проводятся мероприятия относительно установления и задержания правонарушителя.

Ранее сообщалось, что в здании Малиновского районного суда Одессы, где проходило слушание уголовного производства о массовых беспорядках 2 мая 2014 года, судья ударил активиста по лицу во время конфликта, вспыхнувшего после заседания.