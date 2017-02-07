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    Киев

    В Киеве во вторник вечером ожидается сильная метель

    Тема:

    Как снег на голову. Последствия непогоды в Украине (327)

    (обновлено: )26
    По информации синоптиков, вечером во вторник и ночью на среду в столице ожидается сильный ветер, метель, а также гололед на дорогах. Также сохранится морозная погода.
    Зима в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Вечером во вторник, 7 февраля, в Киеве ожидается порывистый ветер 15-20 м/с, метель и гололедица на дорогах, передает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

    Последствия снегопада в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Капризы погоды: последствия снегопада в Киеве

    Также и в ночь на 8 февраля сохранится такая погода.

    "Как прогнозируют синоптики, завтра в Киеве будет облачно с прояснением. Днем небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/сек. Температура ночью – 14-16°, днем – 10-12° мороза", — говорится в сообщении.

    Столичных водителей просят быть внимательными на дорогах, не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать, по возможности, предпочтение общественному транспорту.

    Кроме того автовладельцев призвали не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники. 

    Ранее сообщалось, что со вторника по всей территории Украины ожидается существенное похолодание.

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