В Киеве во вторник вечером ожидается сильная метель

КИЕВ, 7 фев — РИА Новости Украина. Вечером во вторник, 7 февраля, в Киеве ожидается порывистый ветер 15-20 м/с, метель и гололедица на дорогах, передает пресс-служба КГГА со ссылкой на данные Украинского гидрометцентра.

Также и в ночь на 8 февраля сохранится такая погода.

"Как прогнозируют синоптики, завтра в Киеве будет облачно с прояснением. Днем небольшой снег. Ветер восточный 7-12 м/сек. Температура ночью – 14-16°, днем – 10-12° мороза", — говорится в сообщении.

Столичных водителей просят быть внимательными на дорогах, не пользоваться собственным авто во время снегопада и отдавать, по возможности, предпочтение общественному транспорту.

Кроме того автовладельцев призвали не парковаться на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах, чтобы не мешать работе снегоуборочной техники.

Ранее сообщалось, что со вторника по всей территории Украины ожидается существенное похолодание.