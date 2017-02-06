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    Киев

    Чернобыльскую зону охранять полностью нереально - Полесский

    Тема:

    Не мертвая зона. Арка и будущее ЧАЭС (111)

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    В эфире радиостанции "Голос Столицы" администратор проекта chornobyl.com.ua Станислав Полесский заявил, что 70 военнослужащих не способны повлиять на ситуацию с нелегальным проникновением в Чернобыльскую зону отчуждения.
    Припять и зона ЧАЭС в снегу
    УНИАН

    КИЕВ, 6 фев – РИА Новости Украина. Бойцы Национальной гвардии Украины совместно с Нацполицией в усиленном режиме будут нести службу на границе Чернобыльской зоны отчуждения. Об этом сообщает Государственная пограничная служба. Туда отправляют более 70 военнослужащих. Они будут нести службу в указанном районе каждый день в течение двух месяцев. Их главная цель — противодействие незаконному пересечению границы и вывоз металлолома, янтаря. Кроме этого военные будут задерживать туристов, незаконно проникающих в зону отчуждения.

    Припять и зона ЧАЭС в снегу
    УНИАН
    Припять и зона ЧАЭС в снегу

    Охрану Чернобыльской зоны прокомментировал в эфире радиостанции "Голос Столицы" администратор проекта chornobyl.com.ua Станислав Полесский.

    "Я буквально три дня назад был в зоне отчуждения, и по пути видел патрули Нацгвардии. То есть, действительно усилили охрану. Я не знаю насколько глубоко они сидят в зоне — в лесах, но по дорогам они патрулируют регулярно. Обычному рядовому гражданину нелегально попасть в зону отчуждения очень легко. Территория очень большая 2600 квадратных километра и ее нереально охранять полностью. И эти 70 человек, направленных туда, чтобы нести службу, не способны исправить ситуацию", — считает эксперт. 

    Авария на Чернобыльской АЭС произошла 26 апреля 1986 года. Взорвался четвертый энергоблок станции. По данным МЧС, в результате катастрофы радиоактивному загрязнению подверглись 14 субъектов РФ общей площадью около 60 тысяч квадратных километров, на территории которых проживали более 3 миллионов человек.

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