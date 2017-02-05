Билеты на Евровидение-2017 будут стоить от 40 до 200 евро - СМИ

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КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 будут стоить от 40 до 200 евро. Об этом сообщает Hromadske.ua.

"В среднем, цена будет от 40 до 200 евро (это VIP-билеты)", — сообщил заместитель руководителя НСТУ по вопросам проведения конкурса Павел Грицак.

Грицак также уточнил, что стоимость рассчитывалась в соответствии с тем, что это международный конкурс, и билеты будут покупать не только украинцы.

В результате открытого тендера уже выбран оператор продаж билетов. "Минимальный доход, который планировали — 44 миллиона гривен. Но после тендера мы ведем активные переговоры с победителем — и сейчас мы ожидаем, что доходы от продажи билетов будут более 60 миллионов гривен", — отметил заместитель руководителя НСТУ.

По словам Грицака, билеты будут продаваться на 9 событий. Однако с Европейским вещательным союзом продолжаются дискуссии, поскольку "билеты" на Евровидение для европейцев и украинцев не могут стоить одинаково из-за покупательной способности украинцев.

Билеты на Евровидение-2017 начнут продавать уже на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что, согласно голосованию зрителей и жюри телевизионного конкурса, первыми финалистами украинского отбора Евровидения-2017 стали группа "Сальто Назад" и певица TAYANNA.