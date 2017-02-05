Без создания ОСМД очень сложно комплексно утеплить дом - Саук

КИЕВ, 5 фев — РИА Новости Украина. В ответ на обжалования киевлян на огромные счета в платежках власть напомнила о восьми способах, как их можно снизить. Об этом в Facebook сообщил заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев. Среди способов сэкономить назвал домовые теплосчетчики; программу "70 на 30%", когда город возмещает 70% стоимости термомодернизации и капремонта; установление индивидуальных тепловых пунктов с погодным регулированием и другие.

Основатель "Школы эффективного ОСМД" Андрей Саук в эфире радиостанции "Голос Столицы" рассказал о термомодернизации.

"Сейчас очень много людей берутся за термомодернизацию, очень много — устанавливают счетчики, кто может — утепляет. Но хочу отметить, что нужно создавать ОСМД. Потому что без создания ОСМД очень сложно комплексно утеплить дом. А мы понимаем, что если термомодернизация проходит в одной квартире, то будут проблемы с разбалансированием систем. Потому важно научиться договариваться и совместно с соседями это делать. Это позволит точно сэкономить, потому что ОСМД может контролировать все работы", — считает эксперт.

Напомним, вслед за подорожанием газа с 1 февраля украинским промышленникам повысили тарифы на электроэнергию. Рост цен на электричество стал причиной повышения тарифов на воду. Только в столице ее стоимость поднялась на 30%.