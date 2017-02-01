За возможностью обогревать Киев очередь из инвесторов не стоит - КГГА

КИЕВ, 1 фев — РИА Новости Украина. Следующий отопительный сезон под вопросом, ведь контракт с "Киевэнерго" заканчивается 31 декабря 2017 года, а что будет дальше — пока не ясно. Столичная власть, в свою очередь, делает на этот счет делает противоречивые заявления.

Есть ли компании заинтересованные в обогреве столицы рассказала советница зам. главы КГГА Петра Пантелеева Юлия Грамотная в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Конечно, наш главный ориентир — это международные инвесторы, это условия, которые были приемлемы для Киева. В первую очередь, мы должны позаботиться о надлежащих соглашениях, модернизации теплового хозяйства, об ориентире на оптимизацию расходов и уменьшение этих затрат, так как именно большая часть затрат несет за собой большой тариф, который ложится на плечи киевлян, потому что перед нами сейчас две задачи — это поиск инвестора и концессионера и тщательная работа над соглашением, новым соглашением. Пока, мне кажется, говорить о том, заинтересован ли в этом кто-то, потому что конкурс еще не объявлен и было бы некорректно. Во-вторых, пока из таких инвесторов, как пояснил вчера на одном из мероприятий Петр Пантелеев, очередь не стоит", — отметила Грамотная.

Ранее в КГГА заявляли, что альтернативу "Киевэнерго" найдут к ноябрю.