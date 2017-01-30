В Киевской области построят первый в Украине модульный крытый велотрек

КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Белой Церкви, на территории центра олимпийской подготовки, планируют построить первый в Украине модульный крытый велотрек по проекту немецкой компании Schuermann architekte, которая является мировым лидером в строительстве спортивной велоинфраструктуры, сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта Украины.

Сооружение будет мультифункциональным и, кроме велосипедной трассы, будет включать площадку для занятий борьбой, баскетболом, мини-футболом и гостиницу для размещения участников соревнований.

Проект современного велотрека, Федерация велоспорта Украины представила председателю Киевской областной государственной администрации Александру Горгану, который заверил поддержит строительство важного спортивного объекта. И уже создана рабочая группа для разработки проекта программы.

В Федерации отмечают, что в Европе ежегодно строят десятки подобных треков, ведь важность спортивного воспитания молодых поколений сегодня как никогда актуальна, а для Украины это был бы хорошим началом развития спортивной инфраструктуры.

Председатель Киевской ОГА Александр Горган также поддержал инициативу Федерации велоспорта провести в области международной женской велогонки с раздельным стартом VR 120 в Вышгородском районе и международной мужской велогонки Race Horizon Park for Peace (гонка Мира) в классе элита на олимпийской трассе "Велотрек", которая была построена к олимпийским играм 1980 года с поселке Чабаны.

Ранее сообщалось, что украинец Андрей Винокуров завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке. 32-летний спортсмен в итоговом протоколе пропустил впереди себя только представителя Нидерландов Рояна ван дер Берга, который стал вторым, и россиянина Павла Якушевского.