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    Киев

    В Киевской области построят первый в Украине модульный крытый велотрек

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    Сооружение будет мультифункциональным и, кроме велосипедной трассы, будет включать площадку для занятий борьбой, баскетболом, мини-футболом и гостиницу для размещения участников соревнований.
    Украинский велосипедист Егор Дементьев. Архивное фото
    Facebook National Sports Committee for the Disabled of Ukraine

    КИЕВ, 30 янв — РИА Новости Украина. В Белой Церкви, на территории центра олимпийской подготовки, планируют построить первый в Украине модульный крытый велотрек по проекту немецкой компании Schuermann architekte, которая является мировым лидером в строительстве спортивной велоинфраструктуры, сообщили в пресс-службе Федерации велосипедного спорта Украины.

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    Сооружение будет мультифункциональным и, кроме велосипедной трассы, будет включать площадку для занятий борьбой, баскетболом, мини-футболом и гостиницу для размещения участников соревнований.

    Проект современного велотрека, Федерация велоспорта Украины представила председателю Киевской областной государственной администрации Александру Горгану, который заверил поддержит строительство важного спортивного объекта. И уже создана рабочая группа для разработки проекта программы.

    В Федерации отмечают, что в Европе ежегодно строят десятки подобных треков, ведь важность спортивного воспитания молодых поколений сегодня как никогда актуальна, а для Украины это был бы хорошим началом развития спортивной инфраструктуры.

    Председатель Киевской ОГА Александр Горган также поддержал инициативу Федерации велоспорта провести в области международной женской велогонки с раздельным стартом VR 120 в Вышгородском районе и международной мужской велогонки Race Horizon Park for Peace (гонка Мира) в классе элита на олимпийской трассе "Велотрек", которая была построена к олимпийским играм 1980 года с поселке Чабаны.

    Ранее сообщалось, что украинец Андрей Винокуров завоевал бронзовую медаль на чемпионате Европы по велоспорту на треке. 32-летний спортсмен в итоговом протоколе пропустил впереди себя только представителя Нидерландов Рояна ван дер Берга, который стал вторым, и россиянина Павла Якушевского.

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