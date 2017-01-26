Задерейко: подорожание парковок ограничит количество авто в центре столицы

КИЕВ, 26 янв — РИА Новости Украина. Парковка в Киеве подорожала. В среднем на пять гривен. Если по центру стоимость раньше составляла 15 гривен в час, сейчас парковщики просят двадцать. Такая стоимость не пугает водителей – забиты в центре и официальные парковки и неофициальные.

Существующих паркингов в столице явно не хватает. Вот есть такая информация, что где попало, часто с нарушениями правил парковки, в центре и приближенных улицах каждый день свои авто оставляют около двадцати тысяч водителей.

Каких результатов от этого ждут киевские власти, рассказал депутат Киевсовета, секретарь комиссии по вопросам транспорта, связи и рекламы Андрей Задерейко в эфире радиостанции Голос Столицы.

"Сейчас вы видите, что появились автобусные полосы, сейчас город работает на то, чтобы улучшить максимально условия для перевозчиков, которые перевозят пассажиров. Это и новый подвижной состав. Поэтому сейчас, например, если человек едет на работу, это из точки А в точку Б, в центр и обратно, то выгоднее будет проехать за меньшие средства на работу на муниципальном транспорте или на общественном транспорте, чем вести и гнать машину в центр города. Ну, это европейская практика. Я думаю, что это все знают", — заявил депутат.