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    Киев

    Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище

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    Украина-Польша: патриотизм и раздор (47)

    (обновлено: )15613
    Директор комплекса сообщил, что на украинской и польской части кладбища нанесены надписи масляной краской. На польской части нарисовано "СС Галиция", а на украинской - "ОУН-УПА".
    Мемориал памяти жертв тоталитаризма в заповеднике Быковнянские могилы
    Официальный сайт президента Польши

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Под Киевом вандалы осквернили польское военное кладбище, сообщает польское агентство PAP со ссылкой на директора комплекса Богдана Билашивского.

    Избиение украинских студентов в Польше: комментарий генконсула в Люблине. Видео
    112 Украина/Youtube
    Избиение украинских студентов в Польше: комментарий генконсула в Люблине

    "На украинской и польской части кладбища нанесены надписи масляной краской. На польской части нарисовано "СС Галиция", а на украинской — "ОУН-УПА". Была также попытка разрушить вход на польскую часть кладбища. Кто-то пробовал сломать его ломом. Одна колонна наклонилась", — сказал Билашивский.

    Также сообщается, что инцидент произошел в ночь на среду, надписи были замечены утром. Сейчас на месте работает полиция.

    Польское военное кладбище в Быковне (поселок в черте Киева) был создан в 2011-2012 годах. В братских могилах здесь захоронены почти 3,5 тысячи польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.

    Напомним, 24 января в польском городе Жешув на национальной почве избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе.

    Ранее сообщалось, что во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".

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