Вандалы под Киевом осквернили польское военное кладбище

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Под Киевом вандалы осквернили польское военное кладбище, сообщает польское агентство PAP со ссылкой на директора комплекса Богдана Билашивского.

"На украинской и польской части кладбища нанесены надписи масляной краской. На польской части нарисовано "СС Галиция", а на украинской — "ОУН-УПА". Была также попытка разрушить вход на польскую часть кладбища. Кто-то пробовал сломать его ломом. Одна колонна наклонилась", — сказал Билашивский.

Также сообщается, что инцидент произошел в ночь на среду, надписи были замечены утром. Сейчас на месте работает полиция.

Польское военное кладбище в Быковне (поселок в черте Киева) был создан в 2011-2012 годах. В братских могилах здесь захоронены почти 3,5 тысячи польских граждан — жертв Катынского расстрела, убитых в 1940 году.

Напомним, 24 января в польском городе Жешув на национальной почве избили группу студентов из Украины, которые учатся в местном вузе.

Ранее сообщалось, что во Львовской области неизвестные вандалы частично разрушили памятник полякам-жителям села Гута Пеняцкая, убитым во время Второй мировой войны. В социальных сетях была опубликована видеозапись, на которой видно, что являвшийся частью мемориала крест разрушен. Также злоумышленники закрасили доски со списками имен в цвета национального украинского флага и флага УПА с надписью "СС".