В Киеве зафиксирована первая в этом сезоне смерть от пневмонии

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Киеве зарегистрирован первый в этом сезоне летальный исход от пневмонии, сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "Сегодня".

По его словам, от пневмонии умерла женщина среднего возраста.

"Сейчас проводятся исследования, чтобы подтвердить грипп. Женщина относилась к группе риска, страдала нарушением системы обмена веществ", – рассказал он.

По данным Центра по контролю и мониторингу заболеваний, за третью неделю этого года гриппом и ОРВИ заболело 190 205 человек, из них 55,7% составляют дети в возрасте до 17 лет.

Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 446,6 на 100 000 населения, что на 4,7% меньше, чем на прошлой неделе. Госпитализированы 7143 человека — 3,8% от заболевших.

Ранее директор Общественной организации "Иммунный щит нации" Наталия Винник в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что рядовой гражданин не имеет возможности сделать вакцину от гриппа.