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    Киев

    В Киеве зафиксирована первая в этом сезоне смерть от пневмонии

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    Грипп: новая эпидемия, новые жертвы (70)

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    Глава Госпродпотребслужбы Киева сообщил, что от пневмонии умерла женщина среднего возраста: "Сейчас проводятся исследования, чтобы подтвердить грипп. Женщина относилась к группе риска".
    Скорая помощь. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. В Киеве зарегистрирован первый в этом сезоне летальный исход от пневмонии, сообщил глава Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан, передает "Сегодня".

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Грипп. Заболевших стало меньше, но проблема никуда не делась - эксперт

    По его словам, от пневмонии умерла женщина среднего возраста.

    "Сейчас проводятся исследования, чтобы подтвердить грипп. Женщина относилась к группе риска, страдала нарушением системы обмена веществ", – рассказал он.

    По данным Центра по контролю и мониторингу заболеваний, за третью неделю этого года гриппом и ОРВИ заболело 190 205 человек, из них 55,7% составляют дети в возрасте до 17 лет.

    Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 446,6 на 100 000 населения, что на 4,7% меньше, чем на прошлой неделе. Госпитализированы 7143 человека — 3,8% от заболевших.

    Ранее директор Общественной организации "Иммунный щит нации" Наталия Винник в эфире радиостанции Голос Столицы заявила, что рядовой гражданин не имеет возможности сделать вакцину от гриппа.

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