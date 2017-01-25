Суд вернул общине Киева дом на Андреевском спуске

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КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Суд по иску прокуратуры Киева вернул территориальной общине двухэтажное нежилое здание на Андреевском спуске, 22-А, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

"Указанное здание общей площадью 245,2 кв. м и стоимостью почти 2,8 млн гривен незаконно выбыло из коммунальной собственности в пользу частной структуры без соответствующего решения Киевсовета и уплаты каких-либо денежных средств на основании незаконного постановления Хозяйственного суда Харьковской области. Кроме того, с целью усложнения процесса возвращения имущества в коммунальную собственность спорные помещения неоднократно отчуждались, в том числе в пользу иностранных компаний", — говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, последним приобретателем объекта недвижимости стала компания с ограниченной ответственностью "Хеммерт Инвестментс ЭлЭлСи", зарегистрированная в США.

"Исковые требования прокуратуры удовлетворены в полном объеме", — отмечается в сообщении.

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Ранее на Андреевском спуске разгорелся скандал после появления в исторической части столицы здания Театра на Подоле, который называют "черный куб" из-за внешнего вида. В частности, экс-нардеп, депутат Киевсовета Игорь Мирошниченко заявил, что здание больше "похоже на крематорий".