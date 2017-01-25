Виталий Кличко за год брал отпуск 12 раз

КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко в течение 2016 года брал отпуск 12 раз — от одного до десяти дней каждый. В целом он провел 40% рабочего времени в отпусках и различного рода поездках и командировках.

Об этом говорится в ответе Киевской горгосадминистрации (КГГА) на вопрос киевлянки, который поступил в распоряжение "Страны".

В официальном ответе КГГА сказано, что Кличко один раз выезжал в командировку по стране — в Одессе он принимал участие в работе Ассоциации городов Украины.

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Мэр города 13 раз выезжал в заграничные командировки.

"В общей в сложности, на своем рабочем месте в Киеве Виталий Кличко отсутствовал 103 дня (всего в 2016 году было 252 рабочих дня)", — уточняет издание.

Последний раз Кличко ушел в отпуск 30 декабря на семь дней.

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