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    Киев

    Виталий Кличко за год брал отпуск 12 раз

    (обновлено: )35
    В общей в сложности, как говорится в официальном ответе КГГА, на своем рабочем месте в Киеве Виталий Кличко отсутствовал 103 дня. Всего в 2016 году было 252 рабочих дня.
    Виталий Кличко. Архивное фото
    Виталий Кличко/Facebook

    КИЕВ, 25 янв — РИА Новости Украина. Мэр Киева Виталий Кличко в течение 2016 года брал отпуск 12 раз — от одного до десяти дней каждый. В целом он провел 40% рабочего времени в отпусках и различного рода поездках и командировках.

    Об этом говорится в ответе Киевской горгосадминистрации (КГГА) на вопрос киевлянки, который поступил в распоряжение "Страны".

    В официальном ответе КГГА сказано, что Кличко один раз выезжал в командировку по стране — в Одессе он принимал участие в работе Ассоциации городов Украины.

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    Мэр города 13 раз выезжал в заграничные командировки.

    "В общей в сложности, на своем рабочем месте в Киеве Виталий Кличко отсутствовал 103 дня (всего в 2016 году было 252 рабочих дня)", — уточняет издание.

    Последний раз Кличко ушел в отпуск 30 декабря на семь дней.

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    Табель учета рабочего времени мэра Киева Виталия Кличко. Страница 1
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    Табель учета рабочего времени мэра Киева Виталия Кличко. Страница 2
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    Табель учета рабочего времени мэра Киева Виталия Кличко. Страница 3

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