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    Голубенко: счета за тепло в Украине - несоразмерны с доходами населения

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    Шоковая терапия: тарифы, платежки, протесты (416)

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    Эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко в эфире "Голоса Столицы" прояснил, откуда в платежках за отопление появились колоссальные суммы.
    Эксперт в сфере жилищно-коммунального хозяйства Олег Голубенко.
    Скриншот видео

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. Киевлян снова смутили платежки за отопление. Теперь уже за декабрь. Суммы в них варьируются — от полутора до 4,5 и даже до восьми тысяч гривен. Чтобы снять часть вопросов, представители "Киевэнерго" провели пресс-конференцию, на которой заявили: в высоких счетах за отопление для жителей домов с тепловым счетчиком виновато несовершенное законодательство, которое не позволяет справедливо учитывать потребленную тепловую энергию.

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    Сложившуюся ситуацию в эфире радиостанции "Голос Столицы" прокомментировал эксперт по вопросам ЖКХ Олег Голубенко.

    "В декабре началась просто беда, потому что когда получили платежки — ужаснулись. Во-первых, декабрь был довольно холодный. Кроме того, была взята часть наиболее холодных дней ноября, и мы, фактически, получили колоссальные счета, несоразмерные с доходами граждан. И тогда начался целый тренд в социальных сетях, когда люди начали выставлять — у кого больше, начались разговоры о счетчиках, и уже те, у кого есть счетчики, начали жаловаться, что без счетчика выходит дешевле", — рассказал Голубенко.

    Ранее пресс-служба "Киевэнерго" сообщила, что единый платежный документ по оплате услуг ЖКХ, который был разослан киевлянам от предприятия "Главный информационно-вычислительный центр", является недействительным.

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