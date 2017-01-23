Синоптики предупредили о сильном тумане в Киеве

КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В понедельник в столице в первой половине дня ожидается туман, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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"По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы, с удержанием в первой половине дня 23 января по г. Киеву туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.

На минувшей неделе в Киеве также наблюдался туман, однако в нескольких районах столицы ощущался запах гари. В городской администрации советовали жителям и гостям столицы по возможности не находиться на улице длительное время.