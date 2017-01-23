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    Киев

    Синоптики предупредили о сильном тумане в Киеве

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    Как сообщили в Укргидрометцентре, в ближайшие часы, с удержанием в первой половине дня 23 января по Киеву туман, видимость 200-500 м. Запах гари в столице не ощущается.
    Киев, туман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 23 янв — РИА Новости Украина. В понедельник в столице в первой половине дня ожидается туман, сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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    "По прогнозам Укргидрометцентра, в ближайшие часы, с удержанием в первой половине дня 23 января по г. Киеву туман, видимость 200-500 м", — говорится в сообщении.

    На минувшей неделе в Киеве также наблюдался туман, однако в нескольких районах столицы ощущался запах гари. В городской администрации советовали жителям и гостям столицы по возможности не находиться на улице длительное время.

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