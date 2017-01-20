Во время столкновений в центре Киева пострадали несколько активистов

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Во время столкновений с полицией и бойцами Национальной гвардии, которые произошли накануне вечером на улице Грушевского в Киеве, пострадали несколько активистов.

Как сообщалось, вечером в четверг, 19 января, на пересечении Парковой аллеи и улицы Грушевского идущие колонной члены националистических организаций "ОУН", Правый сектор" и "Белый молот" начали посреди дороги поливать бензином автомобильные покрышки. Вскоре на место происшествия со стороны стадиона им. Лобановского вышла колонна правоохранителей. Участники шествия с криками "Ганьба!" начали бросать в правоохранителей камни, палки и петарды. После непродолжительной потасовки, стороны разошли на некоторое расстояние.

"После драки на Грушевского мы разошлись мирно. На сколько мне известно, никого не задержали. Мусора вновь открыто бьют людей на улицах. Бьют девушек, избили Искру. У Горана, лидера "Белого молота", сломана или треснувшая рука", — написала на своей странице в Facebook активистка Виктория Резниченко.

При этом она признала, что активисты во время шествия пытались поджечь автомобильные покрышки.

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Масштабные столкновения, произошедшие на Грушевского 19 января 2014 года, принято считать переломным моментом во время акций протеста в центре Киева. Они стали ответом протестующих на принятые несколькими днями ранее в Верховной Раде т.н. "диктаторские законы".