На скандальном ТРЦ над станцией "Героев Днепра" начали строить второй этаж

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. На скандальной стройке над станцией метро "Героев Днепра" начали строить второй этаж, сообщают СМИ.

"Вчера на участке кипела работа, десятки строителей вбивали балки, ставили перекрытия. На стройплощадке — огромный подъемный кран и техника для бурения свай. В компании инвестора сообщили, что работы ведутся по проекту", — сообщает vseprokiev.com.ua.

На каком этапе работы пока не сообщается, однако известно, что ТРЦ будет трехэтажным.

Напомним, жители Оболонского района Киева в начале сентября выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.

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Тем временем на платформе станции появились внушительные трещины, которые связывают со строительными работами.