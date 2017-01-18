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    На скандальном ТРЦ над станцией "Героев Днепра" начали строить второй этаж

    Тема:

    Скандальные застройки в Киеве. Андреевский спуск (130)

    (обновлено: )19
    По данным СМИ, на стройплощадке кипит работа, там же находится огромный подъемный кран и техника для бурения свай. Планируется, что здание торгового центра будет трехэтажным.
    Строительство ТРЦ над станцией метро Героев Днепра в Киеве
    vseprokiev.com.ua

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. На скандальной стройке над станцией метро "Героев Днепра" начали строить второй этаж, сообщают СМИ.

    Митинг у стен Генеральной прокуратуры против строительства ТРЦ над станцией метро Героев Днепра в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    "Вчера на участке кипела работа, десятки строителей вбивали балки, ставили перекрытия. На стройплощадке — огромный подъемный кран и техника для бурения свай. В компании инвестора сообщили, что работы ведутся по проекту", — сообщает vseprokiev.com.ua.

    На каком этапе работы пока не сообщается, однако известно, что ТРЦ будет трехэтажным.

    Напомним, жители Оболонского района Киева в начале сентября выступили с протестом против строительства ТРЦ над станцией метро "Героев Днепра". Они требуют запрета строительства, поскольку считают его опасным для жизни. В метрополитене, в свою очередь, уверяют, что работы ведутся без нарушений, и застройщик получил все необходимые разрешения.

    Смотрите также — Строительство ТРЦ на "Героев Днепра": массовый протест киевлян

    Тем временем на платформе станции появились внушительные трещины, которые связывают со строительными работами.

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