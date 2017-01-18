На время заседаний Рады центр Киева будут охранять более 1100 силовиков

КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. До 20 января более 1130 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме в центральной части города во время заседания Верховной Рады и проведения мероприятий с массовым участием граждан, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

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"Для недопущения нарушений общественного порядка во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан работники структурных подразделений столичной полиции, патрульной полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме", — отмечается в сообщении.

Напомним, шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года.