наверх
18.01.201711:42
Курсы валют НБУ
  • EUR29.52+ 0.15
  • USD27.63- 0.09
Рубрики
Ещё
    Киев

    На время заседаний Рады центр Киева будут охранять более 1100 силовиков

    Тема:

    Новый политсезон. Чем дальше, тем горячее (157)

    (обновлено: )34701
    Как сообщается, работники структурных подразделений столичной полиции, патрульной полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме.
    Полиция охраняет вход в Верховную Раду
    REUTERS Valentyn Ogirenko

    КИЕВ, 18 янв — РИА Новости Украина. До 20 января более 1130 сотрудников полиции и военнослужащих Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме в центральной части города во время заседания Верховной Рады и проведения мероприятий с массовым участием граждан, сообщает Отдел коммуникации полиции Киева.

    Верховная Рада Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Итоги-2016, опрос депутатов. Украина падает все ниже и ниже

    Читайте также: Хоти – не хоти, а нужно. Что Раду заставят принять в 2017 году

    "Для недопущения нарушений общественного порядка во время заседания Верховной Рады Украины и проведения мероприятий с массовым участием граждан работники структурных подразделений столичной полиции, патрульной полиции Киева и военнослужащие Национальной гвардии будут нести службу в усиленном режиме", — отмечается в сообщении.

    Напомним, шестая сессия Верховной Рады восьмого созыва начнет свою работу 7 февраля и завершит ее 21 июля 2017 года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Всемирный экономический форум в Давосе
    Давос-2017: "завтрак Пинчука" без Порошенко
    Первая пресс-конференция Дональда Трампа
    Смена власти в США
    Гривна и доллары
    Экономика Украины. Падение гривны
    На месте перестрелки в Олевске Житомирской области
    Разгул криминала: кровавые разборки в Олевске